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Более 20 га ячменя спасли при пожаре в Барановичском районе
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе работники МЧС спасли от пожара более 20 га ячменя, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Информацию о пожаре ячменя на корню в поле площадью 40 га в д.Петковичи спасатели получили 26 июля в 12.40. Огонь уничтожил 4 га посевов, спасено 23 га.
Причина произошедшего устанавливается.-0-
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Информацию о пожаре ячменя на корню в поле площадью 40 га в д.Петковичи спасатели получили 26 июля в 12.40. Огонь уничтожил 4 га посевов, спасено 23 га.
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