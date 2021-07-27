ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 20 га ячменя спасли при пожаре в Барановичском районе

27.07.2021 09:23 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе работники МЧС спасли от пожара более 20 га ячменя, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информацию о пожаре ячменя на корню в поле площадью 40 га в д.Петковичи спасатели получили 26 июля в 12.40. Огонь уничтожил 4 га посевов, спасено 23 га.

Причина произошедшего устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию о пожаре ячменя на корню в поле площадью 40 га в д.Петковичи спасатели получили 26 июля в 12.40. Огонь уничтожил 4 га посевов, спасено 23 га.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпракурор: страты Беларусі ад вайны — 500 млрд даляраў. Колькі сапраўды?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by