|
«На маму похож!»: Дмитрий Шепелев впервые опубликовал фотографии подросшего сына Жанны Фриске
Источник материала: ОНТ
Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые опубликовал фото подросшего сына Жанны Фриске. Фото мальчика
Старшему сыну Дмитрия Шепелева уже 8 лет, а его фотографии так и не появлялись в Сети. По словам отца, он это делал, чтобы защитить мальчика от пристального внимания общества.
Телеведущий решил, что уже нет смысла скрывать мальчика от глаз публики и представил его на ярких снимках.
Подписчики Шепелева радостно отреагировали на фотографии сына телеведущего и пожелали мальчику счастья: «Платон, ты взял всю красоту своих родителей», «Чудесный! Пусть будет счастлив», «На Вас похож, Дмитрий! Симпатюля», «Какой хорошенький. На маму похож!».
Сама публикация менее чем за сутки набрала более 62 тысяч лайков и свыше 2170 комментариев.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые опубликовал фото подросшего сына Жанны Фриске. Фото мальчика появилось в Instagram. Старшему сыну Дмитрия Шепелева уже 8 лет, а его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)