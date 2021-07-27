«На маму похож!»: Дмитрий Шепелев впервые опубликовал фотографии подросшего сына Жанны Фриске

Источник материала: ОНТ

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые опубликовал фото подросшего сына Жанны Фриске. Фото мальчика появилось в Instagram.

Старшему сыну Дмитрия Шепелева уже 8 лет, а его фотографии так и не появлялись в Сети. По словам отца, он это делал, чтобы защитить мальчика от пристального внимания общества.

Телеведущий решил, что уже нет смысла скрывать мальчика от глаз публики и представил его на ярких снимках.

Подписчики Шепелева радостно отреагировали на фотографии сына телеведущего и пожелали мальчику счастья: «Платон, ты взял всю красоту своих родителей», «Чудесный! Пусть будет счастлив», «На Вас похож, Дмитрий! Симпатюля», «Какой хорошенький. На маму похож!».

Сама публикация менее чем за сутки набрала более 62 тысяч лайков и свыше 2170 комментариев.

Фото: instagram.com/dmitryshepelev





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