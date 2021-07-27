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Украина заняла 1 место в Европе по дороговизне бензина для населения
Источник материала: ОНТ
Украина стала страной с самым труднодоступным бензином для населения в Европе. На среднемесячную зарплату можно приобрести всего 380 литров топлива.
Причем проблема не в дороговизне горючего, а в низких зарплатах. Более того, среднемесячные заработки украинцев снижаются уже второй месяц подряд.
Тройку стран континента с самым дешевым бензином составляют Казахстан, Россия и Беларусь.
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Украина стала страной с самым труднодоступным бензином для населения в Европе. На среднемесячную зарплату можно приобрести всего 380 литров топлива. Причем...
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