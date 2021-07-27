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Военные медики и инженеры готовятся к международным армейским играм «Арми-2021»
Источник материала: ОНТ
Меньше месяца остается до главных армейских стартов года. Подготовка белорусской команды к Международным играм «Арми-2021» идет полным ходом.
Наши военные традиционно показывают высокие результаты в соревнованиях. Это заслуга тренировок – здесь, как всегда, тяжело в учении – легко в бою. Медики и инженеры – не на передовой, но важность их работы трудно переоценить.
Беларусь участвует в 27 конкурсах и примет на своей территории три: «Снайперский рубеж», «Полярную звезду» и «Уверенный прием». В этом году международные старты пройдут с 22 августа по 4 сентября.
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Меньше месяца остается до главных армейских стартов года. Подготовка белорусской команды к Международным играм «Арми-2021» идет полным ходом. Наши военные...
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