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Военные медики и инженеры готовятся к международным армейским играм «Арми-2021»

27.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военные медики и инженеры готовятся к международным армейским играм «Арми-2021»

Меньше месяца остается до главных армейских стартов года. Подготовка белорусской команды к Международным играм «Арми-2021» идет полным ходом. 

Наши военные традиционно показывают высокие результаты в соревнованиях. Это заслуга тренировок – здесь, как всегда, тяжело в учении – легко в бою. Медики и инженеры – не на передовой, но важность их работы трудно переоценить. 

Беларусь участвует в 27 конкурсах и примет на своей территории три: «Снайперский рубеж», «Полярную звезду» и «Уверенный прием». В этом году международные старты пройдут с 22 августа по 4 сентября.

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Меньше месяца остается до главных армейских стартов года. Подготовка белорусской команды к Международным играм «Арми-2021» идет полным ходом.  Наши военные...
 
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