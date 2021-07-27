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«Если ситуацию не взять под контроль, у Евросоюза будут большие проблемы» – эксперт высказался о нелегалах в Литве
Источник материала: ОНТ
В Вильнюсе назревает политическая истерика. В попытках вести недружественный диалог с Беларусью Литва запустила процесс, который уже не может остановить. Число нелегалов в стране продолжает расти. А условия содержания их и отношение к ним все хуже.
В экспертной среде звучат мнения, что миграционный кризис может привести к смене власти в Литве. Люди недовольны работой чиновников, и прогнозируют самые разные варианты развития событий.
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«Если ситуацию не взять под контроль, у Евросоюза будут большие проблемы» – эксперт высказался о нелегалах в Литве
В Вильнюсе назревает политическая истерика. В попытках вести недружественный диалог с Беларусью Литва запустила процесс, который уже не может остановить. Число...
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