«Если ситуацию не взять под контроль, у Евросоюза будут большие проблемы» – эксперт высказался о нелегалах в Литве

Источник материала: ОНТ

В Вильнюсе назревает политическая истерика. В попытках вести недружественный диалог с Беларусью Литва запустила процесс, который уже не может остановить. Число нелегалов в стране продолжает расти. А условия содержания их и отношение к ним все хуже.

В экспертной среде звучат мнения, что миграционный кризис может привести к смене власти в Литве. Люди недовольны работой чиновников, и прогнозируют самые разные варианты развития событий.

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