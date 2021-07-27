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«Если ситуацию не взять под контроль, у Евросоюза будут большие проблемы» – эксперт высказался о нелегалах в Литве

27.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Вильнюсе назревает политическая истерика. В попытках вести недружественный диалог с Беларусью Литва запустила процесс, который уже не может остановить. Число нелегалов в стране продолжает расти. А условия содержания их и отношение к ним все хуже.

В экспертной среде звучат мнения, что миграционный кризис может привести к смене власти в Литве. Люди недовольны работой чиновников, и прогнозируют самые разные варианты развития событий.

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В Вильнюсе назревает политическая истерика. В попытках вести недружественный диалог с Беларусью Литва запустила процесс, который уже не может остановить. Число...
 
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