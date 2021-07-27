Литовцы протестуют против строительства лагерей для мигрантов

Источник материала: ОНТ

Сообщается о новых случаях обострений в местах содержания мигрантов. Они отказываются принимать еду и требуют к себе человеческого отношения. В частности, санитарных условий, необходимых для поддержания гигиены, и осмотра врачей. Сотрудники литовских служб уже опасаются за свою безопасность.

А жители приграничных районов снова заблокировали строительство лагеря для мигрантов. Протестующие перекрыли проезд к полигону Руднинкай, где власти планируют разместить полторы тысячи нелегалов. В городке Девянишкес местные жители обустроили собственный лагерь, чтобы противостоять размещению мигрантов. К вечеру ситуация стала весьма напряженной: полицейские применяли силу против безоружных пожилых людей. Есть пострадавшие. В итоге дополнительные силы полиции оттеснили людей от объекта и обнесли место для лагеря ограждением.

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