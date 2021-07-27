Гороскоп на 27 июля: проблемы с деньгами у Козерогов и значимая встреча у Львов

Источник материала: ОНТ

Красивые мечты помогут Овнам смотреть в будущее с оптимизмом. Звезды рекомендуют вам обратить внимание на тех, кто вас окружает. Кто–то из старых знакомых желает восстановить с вами дружеские отношения.

Тельцам вряд ли удастся избежать лести. Попытайтесь понять истинные намерения собеседника. Не исключено, что среди идей окажется та, которую вам удастся использовать себе во благо.

Применять нестандартный подход к решению задач звезды советуют Близнецам. Это будет эффективно даже в делах, которые вы отлично знаете. Полёт фантазии избавит вас от рутины.

У Раков радостное настроение благоприятно отразится на отношениях с близкими людьми. Влиятельный человек окажет вам содействие в решении семейно-бытовых вопросов.

У Львов может состояться значимая встреча. Неожиданное известие способно изменить план действий. Вероятно, вам придётся запастись терпением и отстаивать свою точку зрения.

Девам звезды рекомендуют составить план расходов на ближайшее время. Если вы собираетесь получить кредит и сделать крупное приобретение, то медлить не стоит.

Сегодня Весам пригодятся знания из области психологии. Вступая в дискуссию с коллегами, не спешите им быстро парировать с ответами. Помните, что иногда молчание – золото.

Радость и гармония станут спутниками Скорпионов. Занятия медитацией помогут вам настроиться на позитив. Сегодня будут востребованы ваши лучшие качества.

Для того, чтобы пользоваться авторитетом и уважением, Стрельцам достаточно оставаться собой. Смело полагайтесь на удачу, интуицию и опыт в решении сложных вопросов.

Козероги справятся с проблемой, которая связана с деньгами. Звезды советуют вам провести день в уединении, в спокойном месте и комфортной обстановке.

Водолеи смогут беспрепятственно заняться любимым делом. Обычные дела потребуют от вас стараний и скрупулёзности. Воспринимайте конструктивную критику в свою сторону адекватно.

У Рыб подходящий день для того, чтобы сделать что-то гениальное. Не теряйте времени даром. Сейчас у вас есть все шансы представить коллегам нестандартный взгляд на банальные вещи.

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