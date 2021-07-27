Проект повестки осеннего саммита президентов стран СНГ обсудят в минской штаб-квартире

Источник материала: ОНТ

Осенний саммит президентов стран СНГ пройдет в Беларуси. Сегодня в минской штаб-квартире Содружества обсудят проект повестки заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ.

Постоянные полномочные представители подведут итоги полугодия по выполнению Концепции председательства Беларуси в СНГ. Также на заседании планируется согласовать кандидатуру главы миссии наблюдателей от СНГ на сентябрьских выборах депутатов российской Государственной Думы.

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