ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни

27.07.2021 09:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тысячи мальчишек и девчонок посещают воинские части и соединения во время летних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни

Необычную экскурсию для маленьких гостей разработали военнослужащие 103-й воздушно-десантной бригады. Здесь школьники могут проверить свою физическую подготовку во время прохождения полосы препятствий, познакомиться с военной техникой и бытом солдат. Как особенность – азы прыжков с парашютом, которые детям удается освоить во время такой встречи.

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни

Помимо этого, школьники посещают Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева, где знакомятся с историей Великой Отечественной войны и проходят увлекательный квест.

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни

Егор Михайловский:
Мне сегодня понравилось то, что мы ходили в музей и там были разные хорошие экспонаты. Мы проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом.

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни

Кирилл Лопоухов:
Мне понравилось, как мы заходили в землянку, там было интересно.

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни

Юлий Барановский:
А мне понравился квест сегодняшний в музее. Мы ходили по комнатам, где что-то искали, отвечали на вопросы.

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни

Эрнест Юпатов, начальник информационного центра 103-й воздушно-десантной бригады:
Обычно мы все наши экскурсии, работы, занятия с детьми начинаем с посещения музея, комнаты боевой славы, где начинаем с истоков. И мотивируем детей тем самым к тому, что защита Отечества у нас находится в приоритете. И каждый уважающий себя мужчина должен уметь защитить свою семью, свою Родину.

За летний сезон в воздушно-десантной бригаде побывали 3 000 школьников.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тысячи мальчишек и девчонок посещают воинские части и соединения во время летних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Живая цепь протестующих: полиция Литвы задержала 8 человек из числа блокировавших лагеря для нелегальных мигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by