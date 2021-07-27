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«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тысячи мальчишек и девчонок посещают воинские части и соединения во время летних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Необычную экскурсию для маленьких гостей разработали военнослужащие 103-й воздушно-десантной бригады. Здесь школьники могут проверить свою физическую подготовку во время прохождения полосы препятствий, познакомиться с военной техникой и бытом солдат. Как особенность – азы прыжков с парашютом, которые детям удается освоить во время такой встречи.
Помимо этого, школьники посещают Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева, где знакомятся с историей Великой Отечественной войны и проходят увлекательный квест.
Егор Михайловский:
Кирилл Лопоухов:
Юлий Барановский:
Эрнест Юпатов, начальник информационного центра 103-й воздушно-десантной бригады:
За летний сезон в воздушно-десантной бригаде побывали 3 000 школьников.
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«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни
Новости Беларуси. Тысячи мальчишек и девчонок посещают воинские части и соединения во время летних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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