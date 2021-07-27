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До +33. В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

27.07.2021 09:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен 27 июля в Беларуси. Причина – знойная погода. Температура воздуха прогреется до 33 °C жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До +33. В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Кроме того, синоптики предупреждают о шквалистом усилении ветра. Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Не обойдется и без дождей. Временами будут идти сильные ливни и даже град.

До +33. В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Несколько простых рекомендаций, чтобы избежать последствий жары. Медики советуют не выходить на улицу без особой надобности с 11:00 до 17:00, пить больше жидкости, а также исключить из рациона жирные, жареные и сладкие блюда. А при наличии кондиционера лучше не охлаждать воздух в помещении ниже 18 °C.

 
 
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен 27 июля в Беларуси. Причина – знойная погода. Температура воздуха прогреется до 33 °C жары, сообщили в...
 
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