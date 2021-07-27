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В Кобринском районе местный житель пошел на милиционеров с топором. Вот чем закончилась история
Источник материала: Партизан
Просьбы бросить топор на землю он игнорировал.
Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, в Кобринский РОВД позвонила жительница агрогородка Повитье. Она пожаловалась на то, что ее избил супруг.
На место выехали инспектор ГАИ и участковый. Мужчины не оказалось дома. Однако через некоторое время он приехал на мотоцикле. Увидев служебный автомобиль, решил скрыться,
Милиционер догнали его в соседнем дворе. Он вышел с топором из сарая и направился к сотрудника. Просьбы бросить оружие игнорировал, пока не появился табельный пистолет. На мужчину надели наручники, в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 2,3 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело.
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Просьбы бросить топор на землю он игнорировал.
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