В Кобринском районе местный житель пошел на милиционеров с топором. Вот чем закончилась история

Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, в Кобринский РОВД позвонила жительница агрогородка Повитье. Она пожаловалась на то, что ее избил супруг.

пишет blizko.by. На место выехали инспектор ГАИ и участковый. Мужчины не оказалось дома. Однако через некоторое время он приехал на мотоцикле. Увидев служебный автомобиль, решил скрыться,blizko.by.

Милиционер догнали его в соседнем дворе. Он вышел с топором из сарая и направился к сотрудника. Просьбы бросить оружие игнорировал, пока не появился табельный пистолет. На мужчину надели наручники, в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 2,3 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело.