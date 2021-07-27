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Просить Лукашенко о помиловании отказались: «Лучше в зону меня скорее»

27.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На прошлой неделе стало известно, что больше 600 политзаключенных — тех, кто уже получил срок и еще находится под следствием — получили письма с предложением написать прошение о помиловании, подписанные Воскресенским.

Просить Лукашенко о помиловании отказались: «Лучше в зону меня скорее»
 Сегодня стало известно, что двое политзаключенных — Наталья Херше и Никита Золотарев отказались просить о помиловании, а до них это сделали и другие политзаключенные.

Политзаключенную Наталью Херше держат одну в камере и уговаривают написать прошение о помиловании на имя Лукашенко. Через адвоката девушка рассказала, что к ней уже трижды приходили люди из разных учреждений и предлагали написать прошение о помиловании, но Наталья отказалась. Херше считает, что написать прошение — это значит признать себя виновной.

Отец Никиты Золотарева рассказал, что его сын, которого уже дважды осудили по «политическим» статьям, тоже отказался просить о помиловании:

«Звучал вопрос о прошении о помиловании. Никитос сказал четко: «Нет… В зону меня скорее, чем прошение».

Просить о помиловании также отказался Дмитрий Абрамук, фигурант брестского «дела хороводов», он даже ответил персонально Воскресенскому:

«Я, Абрамук Дмитрий Михайлович, незаконно осужденный, прошу вас КСДС освободить всех политзаключенных. Касаемо меня, я хочу выйти в свободной Беларуси!!! Всех моих друзей коснулось это беззаконие, как я могу просить АГ о помиловании? Как потом смотреть в глаза людям, матерям и друзьям?!

Спасибо за предложение! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!».

54-летний политзаключенный Сергей Раткевич, который отбывает срок в шкловской колонии, тоже рассказал в письме о поступавшем ему предложении, но не от Воскресенского:

«УДО да помилование прокуроры предлагали, зачем? Если и здесь хорошо. Я отказался», — написал Раткевич.

Также известно, что просить от прошения о помиловании отказался 19-летний политзаключенный Егор Прокопчук, родные считают, что за это его отправили в ШИЗО.
 
 
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На прошлой неделе стало известно, что больше 600 политзаключенных — тех, кто уже получил срок и еще находится под следствием — получили письма с предложением...
 
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