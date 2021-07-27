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Генпрокурор пообещал проверить деятельность всех лизинговых компаний

27.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Органы прокуратуры проверят лизинговые компании и финансовые структуры, которые под видом кредитования населения реализуют мошеннические схемы, заявил генеральный прокурор Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.

 "Работа в этом направлении сейчас только начинается. Мы все лизинговые компании и финансовые структуры, которые тем или иным образом связаны с так называемым кредитованием населения в той или иной форме, проверим. Потому что мы выявили очень серьезную проблему, которая затрагивает интересы многих граждан. Фактически, прикрываясь якобы легальной формой кредитования, людей втягивают в мошеннические схемы. Не рассказывая им реальные условия и обогащаясь на незнании законов нашими гражданами", - подчеркнул Швед. Его цитирует Интерфакс-Запад

Он напомнил, что Генпрокуратура в ходе недавних проверок этого сектора уже выявила более 2 тыс. пострадавших. Среди них пенсионеры, люди с низкими доходами, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию.
 
"Дельцы на этих схемах зарабатывают миллионы долларов. На наш взгляд, это неправильно", - подчеркнул генпрокурор.

В связи с этим, сообщил Швед, Национальному банку предложено внести соответствующие изменения в законодательство, а правоохранительным органам - до конца разобраться, что происходит на этом рынке.
 
 
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Органы прокуратуры проверят лизинговые компании и финансовые структуры, которые под видом кредитования населения реализуют мошеннические схемы, заявил...
 
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