Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на вторник 27 июля

Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вторник 27 июля, сообщили в понедельник в





По информации синоптиков, из-за неблагоприятных погодных условий на ближайшие сутки объявлен второй – оранжевый – уровень опасности.





По данным Белгидромета, 27 июля ночью по западу Беларуси, утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы.

Максимальная температура воздуха днем достигнет +30..+33°С.



