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Представлены новые доказательства геноцида белорусского народа в годы войны
27.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти 100 новых массовых захоронений времен Великой Отечественной войны обнаружено в Беларуси. Следователи установили, что в братских могилах – мирные граждане, уничтоженные оккупантами. Расследование находится под личным контролем Александра Лукашенко, сообщает «МИР 24».
«Для нас не совсем естественно определять боль и страдания людей в каких-то эквивалентах. Но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии, масштабы того, что произошло», – отметил Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.
В ходе расследования допрошены более четырех тысяч свидетелей. Белорусские следователи
В годы Великой Отечественной войны нацисты сожгли в Беларуси более 9,5 тысяч деревень. Треть населения, около трех миллионов человек погибли.
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Расследование находится под личным контролем президента Александра Лукашенко.
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