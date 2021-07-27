ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представлены новые доказательства геноцида белорусского народа в годы войны

27.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 100 новых массовых захоронений времен Великой Отечественной войны обнаружено в Беларуси. Следователи установили, что в братских могилах – мирные граждане, уничтоженные оккупантами. Расследование находится под личным контролем Александра Лукашенко, сообщает «МИР 24».

«Для нас не совсем естественно определять боль и страдания людей в каких-то эквивалентах. Но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии, масштабы того, что произошло», – отметил Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

В ходе расследования допрошены более четырех тысяч свидетелей. Белорусские следователи выяснили имена более 400 карателей, проживающих в 13 странах.

«Наше поколение должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что замалчивали, было больше политики, никто об этом не хотел говорить. Но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы родственники, они хотят знать правду. Весь мир должен знать правду, что тогда происходило, особенно сейчас, во время гибридной войны, которую против нас развязали», – подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.

В годы Великой Отечественной войны нацисты сожгли в Беларуси более 9,5 тысяч деревень. Треть населения, около трех миллионов человек погибли.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование находится под личным контролем президента Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Роскомнадзор заблокировал личный сайт политика Алексея Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by