Представлены новые доказательства геноцида белорусского народа в годы войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 100 новых массовых захоронений времен Великой Отечественной войны обнаружено в Беларуси. Следователи установили, что в братских могилах – мирные граждане, уничтоженные оккупантами. Расследование находится под личным контролем Александра Лукашенко, сообщает «МИР 24».

«Для нас не совсем естественно определять боль и страдания людей в каких-то эквивалентах. Но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии, масштабы того, что произошло», – отметил Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

В ходе расследования допрошены более четырех тысяч свидетелей. Белорусские следователи выяснили имена более 400 карателей , проживающих в 13 странах.

«Наше поколение должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что замалчивали, было больше политики, никто об этом не хотел говорить. Но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы родственники, они хотят знать правду. Весь мир должен знать правду, что тогда происходило, особенно сейчас, во время гибридной войны, которую против нас развязали», – подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.

В годы Великой Отечественной войны нацисты сожгли в Беларуси более 9,5 тысяч деревень. Треть населения, около трех миллионов человек погибли.