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В Столбцовском районе в озере утонул мужчина
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе в озере утонул молодой человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.
26 июля в 22.00 поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере возле деревни Новая Веска. Работники МЧС проводили работы по поиску гражданина 2003 года рождения.
Утонувший не обнаружен. Поиски будут продолжены сегодня.-0-
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Утонувший не обнаружен. Поиски будут продолжены сегодня.
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