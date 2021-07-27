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В Столбцовском районе в озере утонул мужчина

27.07.2021 10:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе в озере утонул молодой человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

26 июля в 22.00 поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере возле деревни Новая Веска. Работники МЧС проводили работы по поиску гражданина 2003 года рождения.

Утонувший не обнаружен. Поиски будут продолжены сегодня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Утонувший не обнаружен. Поиски будут продолжены сегодня.
 
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