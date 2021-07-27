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Кибер-партизаны объявили о взломе базы ГАИ в ходе «самой массовой атаки». Она «лежит» несколько недель. Что говорят власти?

27.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кибер-партизаны подвели первые итоги, анонсированной ими «самой массовой атаки» на системы властей Беларуси. В частности, по их словам, они взломали базу ГАИ МВД, хотя власти «списывают все на "аномальную жару"».

«Это войдёт в историю, как «эффект Кубракова»», — говорится в сообщении. Его цитирует telegraf.by/

По словам кибер-партизан, «под эффект Кубракова попали все базы ГАИ. Все владельцы авто, тс, фотографии прав, штрафы, нарушения ПДД, спецтехника и многое другое. Уже более двух недель базы «лежали», «Кулоны» были бесполезны, штрафы невозможно было взыскать… — одним словом «жара»».

Кибер-партизаны также обещают публиковать все нарушения ПДД сотрудниками милиции и раскрыть всю спецтехнику силовых ведомств.

Что говорят в МВД?

Между тем, как сообщал Телеграф, с 8 июля временно приостановлен доступ к ведомственным информационным сервисам МВД. Из-за чего белорусы не могли оплачивать штрафы и регистрировать авто.

«В настоящее время проводятся плановые профилактические работы на сети передачи данных. Одна из причин сложившейся ситуации — аномальная жара», — противоречиво объяснили в МВД причины сбоя в работе.

В ведомстве обещали предпринимать «все необходимые меры для скорейшего восстановления бесперебойного функционирования сервисов». Работоспособность информационных ресурсов планировалось полностью возобновить в течение недели.
 
 
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Кибер-партизаны подвели первые итоги, анонсированной ими «самой массовой атаки» на системы властей Беларуси. В частности, по их словам, они взломали базу ГАИ МВД,...
 
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