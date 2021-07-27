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МВД: передвижение спецтранспорта по Минску связано с учениями
Источник материала: Партизан
Пресс-служба МВД прокомментировала передвижение специального транспорта по Минску, о котором пишут в интернете. Оно связано с плановыми учениями внутренних войск и органов внутренних дел.
«Информируем, что 27 и 28 июля внутренние войска во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел проводят плановые учения», — говорится в сообщении.
Также МВД предупреждает, что охрана общественного порядка и противодействие массовым беспорядкам будут отрабатываться в различных регионах страны.
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Пресс-служба МВД прокомментировала передвижение специального транспорта по Минску, о котором пишут в интернете. Оно связано с плановыми учениями внутренних войск...
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