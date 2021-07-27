МВД: передвижение спецтранспорта по Минску связано с учениями









«Информируем, что 27 и 28 июля внутренние войска во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел проводят плановые учения», — говорится в сообщении.





Также МВД предупреждает, что охрана общественного порядка и противодействие массовым беспорядкам будут отрабатываться в различных регионах страны.