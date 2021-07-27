В Витебске мужчина зарезал месячную дочь и тяжело ранил жену





Как сообщает Следственный комитет, 32-летний мужчина взял кухонный нож и ударил им 31-летнюю супругу и их дочь, а сам скрылся с места происшествия. Женщина успела вызвать скорую. Она была госпитализирована вместе с ребенком. Девочку в возрасте 1 месяца спасти не удалось. Ее мать находится в реанимации.





В отношении 32-летнего жителя Витебска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего) Уголовного кодекса. Он уже задержан. Установлено, что в момент совершения преступления мужчина был пьян. Проводятся следственные действия.



