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Microsoft раскрыла суммы вознаграждения "белым хакерам"
Источник материала: Партизан
Microsoft выплатила «белым хакерам» за год $13,6 млн вознаграждения за выявление уязвимостей.
Из отчета компании следует, что средняя сумма гонорара — $10 тыс., но была и одна крупная выплата — на $200 тыс.
Всего корпорация поощрила 341 айтишника, работающего в области кибербезопасности, из 58 стран. Гранты таким специалистам предусматривает корпоративная программа Bug Bounty.
За год соискатели вознаграждений прислали в компанию более 1200 отчетов.
Самое крупное вознаграждение присуждено за выявленную уязвимость в системе аппаратной виртуализации для x64-систем на основе гипервизора Hyper-V.
Microsoft реализует программу Bug Bounty с 2013 года, сейчас она поддерживает 17 продуктовых направлений компании.
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Microsoft выплатила «белым хакерам» за год $13,6 млн вознаграждения за выявление уязвимостей.
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