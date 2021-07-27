











Из отчета компании следует, что средняя сумма гонорара — $10 тыс., но была и одна крупная выплата — на $200 тыс.





Всего корпорация поощрила 341 айтишника, работающего в области кибербезопасности, из 58 стран. Гранты таким специалистам предусматривает корпоративная программа Bug Bounty.





За год соискатели вознаграждений прислали в компанию более 1200 отчетов.





Самое крупное вознаграждение присуждено за выявленную уязвимость в системе аппаратной виртуализации для x64-систем на основе гипервизора Hyper-V.





Microsoft реализует программу Bug Bounty с 2013 года, сейчас она поддерживает 17 продуктовых направлений компании.