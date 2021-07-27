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Роскомнадзор заблокировал личный сайт политика Алексея Навального
Источник материала: Партизан
Роскомнадзор заблокировал личный сайт политика Алексея Навального, сайты его соратников и штабов (*внесены Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов, признаны экстремистскими и запрещены).
Политолог Дмитрий Орешкин в эфире «Эха Москвы» сказал,то на этот шаг власти пошли из-за надвигающихся парламентских выборов.
По мнению Орешкина, остановить репрессивную машину уже некому,
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Роскомнадзор заблокировал личный сайт политика Алексея Навального, сайты его соратников и штабов (*внесены Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов, признаны...
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