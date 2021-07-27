Живая цепь протестующих: полиция Литвы задержала 8 человек из числа блокировавших лагеря для нелегальных мигрантов

"В связи с неподчинением законным требованиям были задержаны восемь человек, на месте на них составлены протоколы об административных правонарушениях", - цитирует во вторник агентство BNS представителя полиции по связям с общественностью Рамунаса Матониса.





В ведомстве отметили, что несколько десятков активистов пытались блокировать дорогу, ведущую к полигону, чтобы на не него не смогли проехать грузовики с вещами, необходимыми для оборудования палаточного городка для мигрантов.









Акция протеса в Девянишкисе против размещения нелегальных мигрантов. Иллюстрация: lt.sputniknews.ru





Когда должностные лица потребовали освободить дорогу, часть протестующих отказалась это сделать, тогда полицейские оттеснили людей с дороги.





Полиция утверждает, что не использовала избыточной силы, а людей оттенили, поскольку они несколько раз отказались выполнять указания должностных лиц освободить дорогу.





Как передал с места корреспондент BNS, вскоре после оттеснения людей, они выстроились у ворот полигона в виде живой очереди, однако полиция по борьбе с беспорядками, которая прибыла через несколько минут, рассеяла эту живую цепь.





Матонис сообщил, что спустя некоторое время после подавления протеста сотрудникам Службы общественной безопасности пришлось вытеснять с полигона оставшихся людей слезоточивым газом, однако добавил, что не знает деталей инцидента.





Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны полагают, что возросший поток миграции - это организованная акция белорусских властей, направленная против Литвы.





Правительство Литвы ищет место для расселения мигрантов на фоне рекордных масштабов незаконной миграции. В этом году через границу Беларуси уже пытались попасть в ЕС более 2,7 тыс. мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки.





Однако попытки поселить мигрантов в различных местностях Литвы вызывает активное сопротивление местных жителей.





На минувшей неделе в городке Девенишкяй Шальчининкского района местные жители не разрешили должностным лицам начать строить ограждение вокруг бывшего школьного общежития, где планировалось поселить мигрантов. Они утверждали, что переживают за безопасность детей, поскольку рядом с упомянутым общежитием находится гимназия, а число планируемых к расс ению мигрантов превышало количество жителей населённого пункта.









Люди, собравшиеся у полигона в Руднинкай, также беспокоятся о безопасности, и не понимают, почему Литва должна принимать незаконных мигрантов.





Накануне министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что около 1,5 тыс. иностранцев будет размещено в палаточном городке на полигоне в Руднинкае (Шальчининкский район).





"Принято решение, сейчас палатки едут на Руднинкский полигон, который является территорией, поднадзорной Службе общественной безопасности. Там точно будет несложно обеспечить вопросы безопасности", - сказала она журналистам.



