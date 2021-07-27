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Милиция проводит спецоперацию в день принятия Декларации о суверенитете Беларуси

27.07.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Внутренние войска и органы внутренних дел проводят плановые учения, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

Милиция проводит спецоперацию в день принятия Декларации о суверенитете Беларуси
Фото носит иллюстративный характер

«В некоторых интернет-источниках появилось видео и сведения о перемещении спецтранспорта МВД в Минске, — отметила она. — Информируем, что 27 и 28 июля внутренние войска во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел проводят плановые учения».

По словам Чемодановой, «в различных регионах республики соединения и воинские части отработают вопросы обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий и пресечения массовых беспорядков».

 

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Теги: Минск
 
 
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Внутренние войска и органы внутренних дел проводят плановые учения, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.
 
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