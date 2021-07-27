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Олимпиада-2020. Бокс. Смягликов выиграл первый бой, Радионов завершил борьбу

27.07.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На олимпийском турнире по боксу сегодня свои бои провели два белорусских боксера.

Олимпиада-2020. Бокс. Смягликов выиграл первый бой, Радионов завершил борьбу

28-летний Владислав Смягликов из Добруша в категории до 91 кг в стартовом бою победил по очкам 4:1 представителя Самоа Ато Плодзицки-Фаоагали.

«Впервые встретился с соперником из Самоа. Вначале надо было посмотреть его и понять, как против него работать. Отдам должное — на старте он выглядел неплохо. Во втором и третьем раундах я имел преимущество. Хотя еще необходимо прибавлять в движении», — отметил Владислав Смягликов в комментарии пресс-службе НОК Беларуси.

Следующим соперником Смягликова будет Дэвид Ньика из Новой Зеландии. Бой состоится 30 июля.

А вот для 21-летнего бобруйчанина Александра Радионова второй бой на Олимпиаде оказался и последним. Белорусский боксер уступил 0:5 Пэту Маккормаку из Великобритании.

«Бой проигран, сейчас нужно всё это осмыслить, разобрать ошибки. Я не в полной мере выполнил установки тренера, поэтому я и проиграл», — сказал после боя Радионов.

Всего в Токио отобрались четверо белорусских боксеров.

Ранее в категории до 63 кг Дмитрий Асанов выиграл первый бой и 31 июля вновь выйдет на ринг — против Вандерсона де Оливейры из Бразилии. А в категории до 75 кг 35-летний Виталий Бондаренко без вариантов проиграл на старте американцу Трою Айсли.

 

 

Фото t.me/noc_belarus

 

 

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На олимпийском турнире по боксу сегодня свои бои провели два белорусских боксера.
 
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