Олимпиада-2020. Бокс. Смягликов выиграл первый бой, Радионов завершил борьбу

На олимпийском турнире по боксу сегодня свои бои провели два белорусских боксера.





28-летний Владислав Смягликов из Добруша в категории до 91 кг в стартовом бою победил по очкам 4:1 представителя Самоа Ато Плодзицки-Фаоагали.

«Впервые встретился с соперником из Самоа. Вначале надо было посмотреть его и понять, как против него работать. Отдам должное — на старте он выглядел неплохо. Во втором и третьем раундах я имел преимущество. Хотя еще необходимо прибавлять в движении», — отметил Владислав Смягликов в комментарии пресс-службе НОК Беларуси.

Следующим соперником Смягликова будет Дэвид Ньика из Новой Зеландии. Бой состоится 30 июля.

А вот для 21-летнего бобруйчанина Александра Радионова второй бой на Олимпиаде оказался и последним. Белорусский боксер уступил 0:5 Пэту Маккормаку из Великобритании.

«Бой проигран, сейчас нужно всё это осмыслить, разобрать ошибки. Я не в полной мере выполнил установки тренера, поэтому я и проиграл», — сказал после боя Радионов.

Всего в Токио отобрались четверо белорусских боксеров.

Ранее в категории до 63 кг Дмитрий Асанов выиграл первый бой и 31 июля вновь выйдет на ринг — против Вандерсона де Оливейры из Бразилии. А в категории до 75 кг 35-летний Виталий Бондаренко без вариантов проиграл на старте американцу Трою Айсли.

Фото t.me/noc_belarus