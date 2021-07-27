Промпредприятия задолжали более 66 млрд рублей

Задолженность белорусских промышленных организаций по кредитам и займам на 1 июня 2021 года составила 66 млрд 384,4 млн рублей. Это на 25,1% больше, чем на 1 января, и на 0,6% меньше по сравнению с показателем на 1 мая, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.





Просроченная задолженность по кредитам и займам на 1 июня составила 1 млрд 431,5 млн рублей. По данным Белстата, с начала года она снизилась на 25,9%, по сравнению с 1 мая — на 1,9%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с начала года снизилась на 0,2% до 715,9 млн рублей, за май — на 0,8%. В целом внешняя кредиторская задолженность за пять месяцев увеличилась на 11,9% (до 7 млрд 320,9 млн), по сравнению с 1 мая — на 1,8%.

Просроченная кредиторская задолженность с начала 2021 года уменьшилась на 3,5% и на 1 июня составила 3 млрд 30,3 млн рублей, за май — на 5,2%.

Кредиторская задолженность на 1 июня составила 27 млрд 774 млн рублей, или на 15,3% больше, чем на 1 января, и на 0,6% меньше по сравнению с показателем на начало мая.

Просроченная дебиторская задолженность с начала года увеличилась на 6,5% и на 1 июня составила 4 млрд 705,9 млн рублей (за май — рост на 0,3%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за пять месяцев увеличилась на 21,2% до 809,4 млн рублей (за май — на 3,7%).

В целом внешняя дебиторская задолженность за пять месяцев выросла на 8,3% до 8 млрд 40,8 млн рублей, по сравнению с мая — на 1,6%.

Дебиторская задолженность на 1 июня составила 27 млрд 774,4 млн рублей, или на 9,9% больше, чем на начало января 2021 года, и на 4,2% больше по сравнению с показателем на 1 мая.

На начало июня просроченную кредиторскую задолженность имели 1.108 организаций промышленности, или 70,9% (на 1 июня 2020 года — 71,4%), просроченную дебиторскую задолженность — 1.366 организации промышленности, или 87,5% (также 87,5%).

Как сообщалось, Агентство по управлению активами путем продажи ценных бумаг (облигаций) коммерческим банкам будет выкупать у них долги предприятий из стратегических отраслей экономики. По сведениям БелаПАН, соответствующий проект госрешения уже подготовлен. Его планируется принять, чтобы создать условия для «финансового оздоровления организаций реального сектора экономики». Согласно документу, Агентству по управлению активами будут предоставлены полномочия эмитировать облигации.

За счет средств от размещения облигаций агентство приобретает активы банков, «сформированные по кредитам, предоставленным промышленным предприятиям, обеспечивающим функционирование стратегически значимых отраслей экономики», говорится в проекте указа. После выкупа долгов предприятий у банков агентство, согласно проекту госрешения, сможет предоставлять заемщикам отсрочку (рассрочку) погашения основного долга и процентов за пользование кредитами.

Правительство в феврале этого года объявило о планах по уменьшению долгов промышленных предприятий. «Одной из серьезных проблем является высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики. По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 млрд рублей и по сравнению с началом года выросла на 19%», — отмечал премьер-министр Роман Головченко на заседании правительства. В связи с этим он подчеркнул, что «в целях ликвидации так называемого долгового навеса правительством доведен до исполнения последовательный план действий».