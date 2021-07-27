Трагедия в Витебске: парень зарезал младенца и ранил супругу

Очередная семейная трагедия произошла в Беларуси. На этот раз ЧП произошло в Витебске.





Как сообщает Следственный комитет, вечером 26 июля между 32-летним мужчиной и его 31-летней супругой произошел конфликт: «Мужчина взял кухонный нож, нанес им удары жене и дочке, а сам скрылся с места происшествия. Женщина успела вызвать скорую помощь и вместе с ребенком была госпитализирована. Младенца спасти не удалось. От полученных травм ребенок скончался. Возраст девочки — один месяц. Женщина на данный момент находится в реанимации».

В отношении 32-летнего витеблянина открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего) УК. Он задержан. «Установлено, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С ним проводятся следственные действия», — отметили в СК.