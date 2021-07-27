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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики разгадали один из самых неожиданных секретов долголетия На продолжительность жизни влияет простое повседневное занятие.

Одно из исследований показало, что долголетию может способствовать простое повседневное занятие.Речь идет о чтении. В 12-летнем исследовании специалисты проанализировали данные более 2,6 тыс. пенсионеров. Они предоставили информацию о своих моделях чтения, после чего их разделили на три группы: те, кто вообще не читает, те, кто читает до 3,5 часов в неделю, и те, кто читает более 2,5 часов в неделю.Результаты показали, что у тех, кто читает книги, продолжительность жизни увеличивается примерно на два года по сравнению с теми, кто их не читает. Также ученые заявили, что риск смерти у читающих людей ниже на 20%.Кроме того, вероятность смерти у тех, кто читал до 3,5 часов в неделю, была на 17% ниже, чем у тех, кто вообще не читал. А в группе тех, кто читал еще больше, вероятность смерти за 12-летний период наблюдения снизилась на 23%.При этом результаты показали, что “значительно больше” шансов на долголетие у тех, кто читает книги, а не газеты или журналы. Ученые связывают это с тем, что для чтения книг нужно задействовать больше внимания.