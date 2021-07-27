Источник материала: UDF



Задержанная возле белорусской границы группа нелегалов / pasienis.lt

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Литве снова задержали более сотни мигрантов, пришедших из Беларуси В предыдущие сутки задержали 131 мигранта.

В предыдущие сутки задержали 131 мигранта. С начала года литовские пограничники задержали 2,8 тысячи таких нелегалов, которые пришли из Беларуси.Литва усиливает границу с Беларусью и обвиняет власти нашей страны в содействии нелегальной миграции, как ответ на санкции.Мигранты становятся серьёзной проблемой для Вильнюса.