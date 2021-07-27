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В Литве снова задержали более сотни мигрантов, пришедших из Беларуси

27.07.2021 10:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Литве снова задержали более сотни мигрантов, пришедших из Беларуси
Задержанная возле белорусской границы группа нелегалов / pasienis.lt
Как сообщают литовские пограничники, за последние сутки в общей сложности границу нелегально перешли 110 человек.

В предыдущие сутки задержали 131 мигранта. С начала года литовские пограничники задержали 2,8 тысячи таких нелегалов, которые пришли из Беларуси.

Литва усиливает границу с Беларусью и обвиняет власти нашей страны в содействии нелегальной миграции, как ответ на санкции.

Мигранты становятся серьёзной проблемой для Вильнюса.
 
 
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