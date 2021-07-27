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Павел Глоба рассекретил знаки Зодиака, на которых скоро обрушится большая удача
Источник материала: UDF
Фото: freepik
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Близнецы
Астролог считает, что на этой неделе все дела будут решаться проще и быстрее, а настроение поползет вверх. В целом последняя неделя июля идеально подходит для знакомств и общения. Используйте это время для дальних поездок, а лучше - возьмите отпуск, займитесь собой, самообразованием или делами по дому.
Рак
Последняя неделя июля будет для Раков крайне необычной и яркой. Павел Глоба советует использовать это время для обретения успеха в финансовой сфере. В этот период можно смело совершать покупки, заниматься поиском новой работы. Это время также благоприятно для налаживания отношений со второй половинкой, помощи близким.
Стрелец
Конец июля для Стрельцов станет временем для повышенной деловой активности, шопинга, путешествий. Вы будете полны энергии, поэтому можете смело проявлять активность и в любви - заниматься поисками второй половинки, флиртовать. Если вы в отношениях, они наладятся в этот период, а конфликты разрешатся.
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Последняя неделя июля будет для Раков крайне необычной и яркой.
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