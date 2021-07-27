В Могилеве предприниматель взял Br2,6 тыс. за установку окон и пропал с деньгами

Источник материала: БелТА

27 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве индивидуальный предприниматель взял Br2,6 тыс. за установку окон и пропал с деньгами. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился 52-летний могилевчанин. Мужчина рассказал, что договорился с индивидуальным предпринимателем о покупке пластиковых окон и балконных блоков с последующим выполнением ремонтных работ. Исполнитель завладел денежными средствами заказчика на общую сумму Br2,6 тыс., а после исчез.

"Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева выяснили, что обязательства не исполнил 41-летний могилевчанин, который таким образом обманул еще несколько человек по всей стране, - прокомментировала официальный представитель Ленинского РОВД г. Могилева Елена Симонова. - Он договорился с заявителем о продаже окон и блоков и заверил его, что быстро и качественно выполнит всю необходимую работу по их установке. После взял деньги и перестал отвечать заказчику на звонки по телефону".

Выяснилось, что установкой окон гражданин не занимался, денежные средства, добытые от нечестных сделок, тратил на личные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-