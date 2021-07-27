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Следователи устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Слуцком районе

27.07.2021 10:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Слуцком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Сегодня ночью вблизи деревни Васильково Слуцкого района 22-летний водитель автомобиля Toyota Avensis допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автопоездом под управлением 26-летнего мужчины. В салоне Toyota также находились двое молодых людей в возрасте 22 лет.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пассажиры Toyota и водитель автопоезда доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователем с участием специалиста УГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований.

По факту произошедшего Слуцкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пассажиры Toyota и водитель автопоезда доставлены в больницу,...
 
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