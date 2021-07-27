В Бобруйске на пешеходном переходе легковушка сбила подростка

Источник материала: БелТА

27 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске на пешеходном переходе под колеса легковушки попал подросток. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 26 июля около 17.25 по улице Ульяновской. "54-летний местный житель двигался на автомобиле Volkswagen Passat. В районе дома №21 мужчина совершил наезд на 14-летнего бобруйчанина, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии мальчик с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходный переход - место повышенной опасности. Подъезжая к переходу, водителю нужно заранее снизить скорость движения и уступить дорогу пешеходам.-0-