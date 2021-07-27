Водитель погиб при столкновении легковушки и автопоезда в Слуцком районе

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе в ДТП погиб 22-летний водитель, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 1.00 на 333-м км автодороги Р43 граница Российской Федерации - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи. По предварительной информации, 22-летний житель Слуцкого района, управляя автомобилем "Тойота", двигался со стороны Бобруйска. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автопоездом "Скания", которым управлял 26-летний житель Несвижского района.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП. Два пассажира "Тойоты", жители Брестской и Витебской областей, и водитель "Скании" получили травмы.

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