Задержан гомельчанин, разбросавший на дороге металлические ежи

Источник материала: БелТА

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали хулигана, который разбросал металлические ежи на дороге областного центра, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В Новобелицкий РОВД Гомеля 21 июня поступило сообщение от таксиста: в час ночи в районе остановки "Кристалл" он пробил колесо в автомобиле, осмотрел его и нашел еж. Еще четыре такие же конструкции обнаружил на проезжей части.

Оперативники уголовного розыска РОВД вышли на злоумышленника. Им оказался 25-летний неработающий гомельчанин. Как выяснилось, он изготовил металлические шипы и разбросал их на улице.

В УВД отметили, что мужчина был ранее неоднократно судим. С 2014 по 2018 год - трижды за хранение наркотиков. В прошлом году он совершил кражу, за что также был осужден. В июне этого года возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники: гомельчанин несколько раз снял деньги с чужой банковской карточки. На его счету и нанесение побоев членам семьи, и безбилетный проезд, и заведомо ложное сообщение.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Мужчину отправили в ИВС.-0-