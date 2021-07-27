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Трагедия в Витебске: мужчина убил новорождённого ребенка

27.07.2021 10:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Во время семейной ссоры мужчина нанес ножом удары своей жене и новорожденной дочке. Спасти ребенка не удалось.

Вечером 26 июля между 32-летним мужчиной и его 31-летней женой произошел конфликт, который закончился трагедией.

«Мужчина взял кухонный нож, нанес им удары жене и дочке, а сам скрылся с места происшествия. Женщина успела вызвать скорую помощь и вместе с ребенком была госпитализирована. Младенца спасти не удалось. От полученных травм ребенок скончался. Возраст девочки — один  месяц.  Женщина на данный момент находится в реанимации», - сообщили в Следственном комитете.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего) УК Беларуси. Он задержан. В момент убийства своего ребенка он был пьян.

 

 
 
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Во время семейной ссоры мужчина нанес ножом удары своей жене и новорожденной дочке. Спасти ребенка не удалось.
 
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