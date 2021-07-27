|
Трагедия в Витебске: мужчина убил новорождённого ребенка
Источник материала: БДГ
Во время семейной ссоры мужчина нанес ножом удары своей жене и новорожденной дочке. Спасти ребенка не удалось.
Вечером 26 июля между 32-летним мужчиной и его 31-летней женой произошел конфликт, который закончился трагедией.
В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего) УК Беларуси. Он задержан. В момент убийства своего ребенка он был пьян.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время семейной ссоры мужчина нанес ножом удары своей жене и новорожденной дочке. Спасти ребенка не удалось.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)