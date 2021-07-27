Литва: беларуские пограничники не реагируют на мигрантов

93 человека представились гражданами Ирака или имели документы, подтверждающие их статус.





Всего же с начала года на границе были задержаны уже 2 839 человек.





предъявило претензии беларуской стороне. Управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы такжебеларуской стороне.





По информации литовских пограничников, некоторые мигранты, натыкаясь на патрули, остаются на беларуской стороне и ожидают возможности пересечь рубеж. При этом беларуские пограничники якобы не реагируют на информацию литовских коллег о потенциальных нарушителях.





МВД Литвы приводит в качестве примера вчерашний инцидент. Пограничный наряд в районе Швенчениса встретил на границе трех мужчин и женщину, которые явно намеревались пересечь границу.





Увидев литовских пограничников, мигранты отошли от границы и стали выжидать. В итоге наряд простоял напротив мигрантов в течение нескольких часов. Беларуские пограничники были уведомлены о ситуации неоднократно, но, по утверждению литовской стороны, не реагировали.