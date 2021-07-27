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В Греции убили знаменитого тюленя-талисмана. Убийца в розыске
Источник материала: Партизан
Тюлень Костис был назван в честь рыбака, спасшего его после шторма в 2018 году. Средиземноморский тюлень стал символом острова Алонисос.
Об этом
В благотворительном фонде греческих тюленей считают, что его убили из гарпунного ружья. Сейчас убийцу разыскивают. Фонд призвал всех, у кого есть информация, связаться с полицией.
Тюлени находятся под защитой греческого законодательства.
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Тюлень Костис был назван в честь рыбака, спасшего его после шторма в 2018 году. Средиземноморский тюлень стал символом острова Алонисос.
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