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Гепрокурор обещает проверить все лизинговые компании
Источник материала: Myfin
На прошлой неделе мы уже
По словам генпрокурора, работа в этом направлении только начинается.
– Мы все лизинговые компании и финансовые структуры, которые связаны с так называемым кредитованием населения в той или иной форме, проверим. Потому что мы выявили очень серьезную проблему, которая затрагивает интересы многих граждан. Фактически, прикрываясь якобы легальной формой кредитования, людей втягивают в мошеннические схемы, обогащаясь на незнании законов нашими гражданами, – заявил Андрей Швед.
Еще в январе генпрокурор направил информацию председателю правления Национального банка об инициировании корректировки законодательства. Предложения Генпрокуратуры нашли отражение в указе «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности», который вступает в силу с 29 ноября 2021 года.
Правоохранителям рекомендовано внимательнее разобраться, что происходит на этом рынке финансовых услуг.
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Прокуратура намерена серьезно взяться за лизинговые компании. По словам генпрокурора Андрея Шведа, под видом кредитования населения они реализуют мошеннические...
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