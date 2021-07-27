Гепрокурор обещает проверить все лизинговые компании

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

На прошлой неделе мы уже писали о том, что с конца 2020 года Генпрокуратура работала с жалобами населения, связанными с заключением и исполнением договоров лизинга . В ходе проверок нескольких компаний выяснилось, что условия договоров оказывались, мягко говоря, «драконовскими»: например, при получении взаем 150-300 рублей граждане с учетом штрафных санкций при минимальных сроках просрочки должны были вернуть суммы в размере от 1 500 до 4 000 рублей. Было выявлено более 2000 пострадавших.

По словам генпрокурора, работа в этом направлении только начинается.

– Мы все лизинговые компании и финансовые структуры, которые связаны с так называемым кредитованием населения в той или иной форме, проверим. Потому что мы выявили очень серьезную проблему, которая затрагивает интересы многих граждан. Фактически, прикрываясь якобы легальной формой кредитования, людей втягивают в мошеннические схемы, обогащаясь на незнании законов нашими гражданами, – заявил Андрей Швед.

Еще в январе генпрокурор направил информацию председателю правления Национального банка об инициировании корректировки законодательства. Предложения Генпрокуратуры нашли отражение в указе «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности», который вступает в силу с 29 ноября 2021 года.

Правоохранителям рекомендовано внимательнее разобраться, что происходит на этом рынке финансовых услуг.