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Девальвацией ко всем валютам открылись торги 27 июля на белорусской бирже

27.07.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Девальвацией ко всем валютам открылись торги 27 июля на белорусской бирже
Иллюстративное фото
Утром во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль дешевеет к доллару, евро и российскому рублю.

Валютная корзина подорожала на 0,26% и покинула минимум за 252 дня. Это её первое укрепление за последние две недели.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:14:

Курс доллара подрос лишь на 0,0009 BYN до 2,5205 BYN/USD. Это уже второе укрепление подряд, а до этого американец находился на минимуме за 37 дней.

Курс евро поднялся всего на 0,0011 BYN до 2,9714 BYN/EUR. Евро тоже дорожает второй день, но ещё в пятницу он находился на минимуме за 337 дней.

Курс российского рубля подскочил на 0,0152 BYN до 3,4162 BYN/100 RUB, покинув минимум за 84 дня.

Московская биржа


Доллар за сутки подешевел всего на 9 копеек до 73,93 российских рублей.

Курс евро снизился на 18 копеек до 87,02 российских рублей.
 
 
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Валютная корзина подорожала на 0,26% и покинула минимум за 252 дня.
 
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