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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Девальвацией ко всем валютам открылись торги 27 июля на белорусской бирже Валютная корзина подорожала на 0,26% и покинула минимум за 252 дня.

Валютная корзина подорожала на 0,26% и покинула минимум за 252 дня. Это её первое укрепление за последние две недели.По даннымна 10:14:Курс доллара подрос лишь на 0,0009 BYN до 2,5205 BYN/USD. Это уже второе укрепление подряд, а до этого американец находился на минимуме за 37 дней.Курс евро поднялся всего на 0,0011 BYN до 2,9714 BYN/EUR. Евро тоже дорожает второй день, но ещё в пятницу он находился на минимуме за 337 дней.Курс российского рубля подскочил на 0,0152 BYN до 3,4162 BYN/100 RUB, покинув минимум за 84 дня.Доллар за сутки подешевел всего на 9 копеек до 73,93 российских рублей.Курс евро снизился на 18 копеек до 87,02 российских рублей.