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Диспетчер, который посадил самолет с Протасевичем в Минске, уехал с семьей из Беларуси - СМИ
Источник материала: UDF
Олег Галегов / Наша Нива
Об отъезде диспетчера Олега Галегова "Нашей Ниве" сообщили несколько его коллег. Они говорят, что мужчина поудалял свои аккаунты в соцсетях и в начале июля ушел в отпуск, после которого на работе не появился.
"Начальство официально ничего нам не доводило. Но я особо из-за него не переживаю, потому что, думаю, он просто перестраховался и уехал. Специалист он классный, работу найдет без проблем в любой стране. Голос на опубликованной записи с инцидентом Rynair его", — говорит один из сотрудников "Белаэронавигации".
Заместитель гендиректора "Белаэронавигации" Иван Герловский сначала сказал, что Галегов с июня в отпуске, и он якобы ничего не знает о его исчезновении или увольнении. Потом он заявил, что Галегов живет у тещи, и с ним, мол, связывался отдел кадров.
Олег Галегов — этнический грузин. Он переехал в Беларусь уже в сознательном возрасте, познакомился с белорусской Анной, которая была в его краях в командировке. В "Белаэронавигации" мужчина работал с 2010 года.
Один из его коллег сказал журналистам, что Галегов, вероятно, уехал к родственникам в Грузию.
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Олег Галегов — этнический грузин. Он переехал в Беларусь уже в сознательном возрасте.
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