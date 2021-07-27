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Диспетчер, который посадил самолет с Протасевичем в Минске, уехал с семьей из Беларуси - СМИ

27.07.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Диспетчер, который посадил самолет с Протасевичем в Минске, уехал с семьей из Беларуси - СМИ
Олег Галегов / Наша Нива​
Из Беларуси вместе с семьей уехал диспетчер, который предположительно вел переговоры с пилотом самолета Rynair рейса Афины — Вильнюс. На борту этого самолета находились Роман Протасевич и София Сапега.

Об отъезде диспетчера Олега Галегова "Нашей Ниве" сообщили несколько его коллег. Они говорят, что мужчина поудалял свои аккаунты в соцсетях и в начале июля ушел в отпуск, после которого на работе не появился.

"Начальство официально ничего нам не доводило. Но я особо из-за него не переживаю, потому что, думаю, он просто перестраховался и уехал. Специалист он классный, работу найдет без проблем в любой стране. Голос на опубликованной записи с инцидентом Rynair его", — говорит один из сотрудников "Белаэронавигации".



Заместитель гендиректора "Белаэронавигации" Иван Герловский сначала сказал, что Галегов с июня в отпуске, и он якобы ничего не знает о его исчезновении или увольнении. Потом он заявил, что Галегов живет у тещи, и с ним, мол, связывался отдел кадров.

Олег Галегов — этнический грузин. Он переехал в Беларусь уже в сознательном возрасте, познакомился с белорусской Анной, которая была в его краях в командировке. В "Белаэронавигации" мужчина работал с 2010 года.

Один из его коллег сказал журналистам, что Галегов, вероятно, уехал к родственникам в Грузию.
 
 
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Олег Галегов — этнический грузин. Он переехал в Беларусь уже в сознательном возрасте.
 
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