Источник материала: UDF



Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

"Я недавно была на мероприятии, куда были приглашены Анастасия Ивлеева с Элджеем, и почувствовала, что между ними есть какой-то холодок, - рассказала Диана Литвинова. – Сегодня много пишут о том, что они якобы разводятся, поэтому мне было самой интересно понаблюдать за их отношениями. И поняла, что они стали не так близки, как прежде, хотя раньше искра между ними и энергетика очень чувствовались".

"Отношения можно потерять на ранней стадии отношений, вскоре после свадьбы, – считает Литвинова. – И тут важно пойти навстречу друг другу, вносить какие-то свежие эмоции в отношения. Сегодня между ними больше стало дружбы, а не любви. В частности, я не понимаю, почему Элджей никак не участвует в ее блогах, почему Настя надолго уезжает сама, а мужа с собой не берет. На расстоянии в такие периоды, когда наметился кризис, тоже не классно быть".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литвинова сообщила настоящую причину разрыва Ивлеевой с Элджеем Брак 30-летней блогерши с рэпером не продлился и двух лет.

Брак 30-летней блогерши с рэперомне продлился и двух лет. Потом поклонники перестали замечать кольцо на ее пальце, а слух о расставании подогрели намерения рэпера выпустить клип, в котором обыгрывался разрыв. На странице в Instagram Настя написала: "Нам стало скучно, больше не интересно", добавив эмодзи разбитого сердца. Но так ли плохо между ними все на самом деле?