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Компания отгрузила товар мошенникам на $ 13 000 — как не попасть в подобную схему
27.07.2021 11:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сотрудники отгрузили большую партию пневматического и строительного оборудования мошенникам вместо реального контрагента. В итоге компания потеряла больше $ 13 000. «Надежды вернуть средства у нас почти не осталось, — делится директор компании „
— Наша компания «
В ноябре 2020 года к нам обратился крупный застройщик Москвы и Подмосковья с заказом на закупку строительных инструментов и оборудования на сумму $ 13 600. От представителя контрагента на электронную почту нашего менеджера по продажам было отправлено письмо с заявкой на приобретение товара и картой предприятия. В подписи молодой человек представился старшим менеджером департамента закупок застройщика. Специалист указал полное имя, фамилию, отчество, предоставил номер рабочего телефона и своего мобильного для связи, а также прикрепил ссылку на сайт компании.
Прежде чем отвечать на подобные заявки, мы проверяем всю информацию из письма:
В результате проверки мы убедились, что компания давно на рынке, работает с прибылью и обеспечивает работой тысячи сотрудников. В финансовой истории клиента нас ничего не насторожило, и мы решили продолжить общение с контрагентом.
В следующем письме менеджер по закупкам озвучил условия сделки: «Здравствуйте, учитывая масштаб нашей компании, репутацию, долю рынка, а также размер уставного капитала, в рамках которого мы отвечаем по своим обязательствам, мы рассматриваем предложения с отсрочкой платежа 14 календарных дней. Вы готовы работать с нами на этих условиях?»
Чтобы обезопасить себя, мы закрепили сроки оплаты в договоре, попросили клиента прислать нам скан подписанного контракта, а также оригинал на наш юридический адрес в Москве.
Все условия были соблюдены. Бумаги были подписаны и проштампованы фирменной печатью контрагента. Мы отгрузили товар в последних числах ноября и договорились, что клиент проведет оплату 15 декабря. Клиент подтвердил дату и… пропал. После условленного срока средства на наш счет не поступили, менеджер перестал отвечать на наши сообщения.
Нам оставалось только связаться с компанией напрямую и попросить прокомментировать поведение своего сотрудника. Нам стали задавать уточняющие вопросы: «Кто контактировал с нашим менеджером по продажам?», «На какой объект мы осуществили поставки?» Мы предоставили скриншоты переписки с менеджером и приложили электронные документы.
Компания прокомментировала ситуацию следующим образом: «Изучили ранее направленные материалы, наша компания данные документы не подписывала, оборудование не получала, к данной поставке отношения не имеет. Почта, с которой велась переписка, не принадлежит нашей компании. Домен нашей компании пишется без тире. Обратитесь в правоохранительные органы».
Я не мог себе представить, что такое бывает. С такой схемой мошенников я раньше не сталкивался. У нас на руках были все документы: договор о поставках на сумму 1 млн 13 тыс. рос. рублей (около $ 13 600), сканы накладных, подписанные обеими сторонами, доверенность на водителя, подписи с официальными штампами на фирменных бланках (оказались подделкой), записи с камер наблюдения с нашего склада. И даже это не спасло нашу компанию от мошенников.
Все данные мы отправили в полицию и написали заявление. Правоохранительные органы России до сих пор ведут проверку по этому делу.
Какие выводы мы сделали и что изменили в процедуре проверки контрагентов
Надежды вернуть средства у нас почти не осталось. Но благодаря этому кейсу мы получили большой (хоть и дорогой) урок и перестроили процесс проверки потенциальных клиентов.
Первый шаг — запрашивать напрямую у контрагента копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет и устава. Вы даже можете попросить предоставить бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период. Если клиент наотрез отказывается высылать документы по вашему запросу, это уже звоночек. Но не стоит расслабляться и в случае полного удовлетворения вашей просьбы. Всю информацию нужно тщательно проверить в любом случае.
Вот несколько сервисов для проверки контрагента в России:
1. Стандартные сведения о потенциальном клиенте (дата регистрации контрагента, адрес, ФИО руководителя и учредителя компании, уставный капитал и т.д.) можно уточнить в едином государственном
2.
3. Данные бухгалтерской отчетности организации за любой период можно запросить в
4. Историю судебных разбирательств вашего контрагента можно уточнить в
5. Единый федеральный
В нашем случае проверка истории контрагента не вызвала подозрений, так как мошенники прикрылись реальной компанией, у которой все действительно было в порядке.
Поэтому теперь мы:
Теперь даже банки не внушают нам стопроцентного доверия, и мы перепроверяем их по этой же схеме.
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Сотрудники отгрузили большую партию пневматического и строительного оборудования мошенникам вместо реального контрагента. В итоге компания потеряла больше $ 13...
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