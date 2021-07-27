В Брестской области раскрыли убийство семилетней давности

Источник материала: БелТА

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска, следователи и эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили причастность 29-летнего брестчанина к убийству 25-летней девушки в Пружанском районе. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Обгоревший труп девушки нашли вечером 16 мая 2014 года в лесу недалеко от деревни Шубичи. На ее теле были многочисленные раны. Тогда по факту убийства с особой жестокостью следователи возбудили уголовное дело, однако сразу установить подозреваемого не удалось.

Выйти на молодого человека помогла генетическая экспертиза - изъятые с места происшествия биологические материалы принадлежали преступнику. Прежде чем его найти, сыщики, следователи и эксперты проверили около 9 тыс. человек. "По признанию брестчанина, в тот день он встречался в Пружанах с друзьями, выпивал. На улице встретил знакомую, с которой наедине продолжил употреблять спиртное и в итоге поругался. Конфликт закончился смертельным избиением, в том числе с использованием полена. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, задержанный вывез тело в лес, поджег и уехал домой", - написала Ольга Чемоданова.

С подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-