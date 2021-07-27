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В Минске молодой человек похищал катализаторы из арендованных авто

27.07.2021 11:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска задержали 23-летнего ранее не судимого минчанина, который причастен к краже катализаторов из арендованных автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Молодой человек действовал по следующей схеме: через социальную сеть под различными никнеймами регистрировался в приложении по аренде автомобилей. Затем из арендованных машин доставал катализаторы и сбывал в пункт приема", - рассказали в ведомстве.

Правоохранители установили причастность молодого человека к шести эпизодам краж катализаторов на территории столицы. Сумма ущерба устанавливается.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело по факту кражи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители установили причастность молодого человека к шести эпизодам краж катализаторов на территории столицы. Сумма ущерба устанавливается.
 
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