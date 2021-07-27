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Четверо пинчан обманули мебельные магазины на Br29 тыс.

27.07.2021 11:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Пинского ГОВД выявили факты обмана магазинов по продаже мебели на сумму более Br29 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Мошенники оформляли рассрочку на дорогостоящий товар, после чего переставали выходить на связь. Оперативники установили личности предприимчивых граждан. Ими оказались четверо пинчан - двое мужчин 32 и 38 лет и две женщины 29 и 42 лет. Покупатели на протяжении длительного времени нигде не работают, трое - неоднократно судимы.

Компания выбирала магазины с дорогостоящей мебелью, которую можно было выгодно перепродать, и оформляла товар в рассрочку. При этом подельники предоставляли поддельные гарантийные письма от работодателей и справки о доходах с указанием заработной платы от Br1,5 тыс. Продавцы при проверке информации звонили по указанным номерам телефонов, а на другом конце провода им отвечали сами же покупатели или их знакомые, которые подтверждали сведения в документах. Полученную мебель криминальный квартет продавал в разы дешевле.

Следователи дали правовую оценку действиям пинчан и возбудили уголовные дела за мошенничество.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Мошенники оформляли рассрочку на дорогостоящий товар, после чего переставали выходить на связь. Оперативники установили личности предприимчивых граждан. Ими...
 
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