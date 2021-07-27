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Правозащитница Марфа Рябкова снова потеряла сознание в СИЗО-1
Источник материала: Партизан
Политзаключенной стало плохо на прогулке. Это уже второй случай, когда волонтерка «Весны» теряет сознание за решеткой
Правозащитному центру "Весна" стало известно, что 25 июля политзаключенная волонтерка центра Марфа Рабкова потеряла сознание в СИЗО-1 - это случилось во время прогулки.
Артериальное давление Рябковой составил 80/60(мм. рт. сл). Его измерил врач СИЗО-1, а также сделал Марфе кардиограмму. Неизвестно, давали ли Марфе при этом какие-либо лекарства. Сейчас она на постельном режиме в своей камере и испытывает сильную слабость.
Согласно современной градации показателей артериального давления по Всемирной организации здоровья (ВОЗ), а также рекомендации Американской Медицинской школы, если показатель верхнего (систолического) давления меньше 100, то это гипотония (пониженный АЦ).
"Весне" также известно, что в течение двух месяцев Марфа Рабкова нуждается в стоматологе. Она писала заявление об этом, но Следственный комитет отказал.
Ранее Марфа Рябкова уже теряла сознание из-за нехватки воздуха и жары - это было примерно 27-28 июня. Тогда пришел врач и дал таблетку цитрамона, адекватной медицинской помощи не было.
Известно, что за время нахождения в СИЗО Марфа сильно похудела.
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Политзаключенной стало плохо на прогулке. Это уже второй случай, когда волонтерка «Весны» теряет сознание за решеткой
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