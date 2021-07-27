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Правозащитница Марфа Рябкова снова потеряла сознание в СИЗО-1

27.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенной стало плохо на прогулке. Это уже второй случай, когда волонтерка «Весны» теряет сознание за решеткой

Правозащитница Марфа Рябкова снова потеряла сознание в СИЗО-1
Правозащитному центру "Весна" стало известно, что 25 июля политзаключенная волонтерка центра Марфа Рабкова потеряла сознание в СИЗО-1 - это случилось во время прогулки.

Артериальное давление Рябковой составил 80/60(мм. рт. сл). Его измерил врач СИЗО-1, а также сделал Марфе кардиограмму. Неизвестно, давали ли Марфе при этом какие-либо лекарства. Сейчас она на постельном режиме в своей камере и испытывает сильную слабость.

Согласно современной градации показателей артериального давления по Всемирной организации здоровья (ВОЗ), а также рекомендации Американской Медицинской школы, если показатель верхнего (систолического) давления меньше 100, то это гипотония (пониженный АЦ).

"Весне" также известно, что в течение двух месяцев Марфа Рабкова нуждается в стоматологе. Она писала заявление об этом, но Следственный комитет отказал.

Ранее Марфа Рябкова уже теряла сознание из-за нехватки воздуха и жары - это было примерно 27-28 июня. Тогда пришел врач и дал таблетку цитрамона, адекватной медицинской помощи не было.

Известно, что за время нахождения в СИЗО Марфа сильно похудела.
 
 
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Политзаключенной стало плохо на прогулке. Это уже второй случай, когда волонтерка «Весны» теряет сознание за решеткой
 
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