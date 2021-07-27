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Шарангович получил квалификационное предложение от "Нью Джерси"
Источник материала: Партизан
«Нью-Джерси Девилз» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам. В их числе оказался беларусский форвард Егор Шарангович.
Таким образом, «дьяволы» сохранили права в НХЛ на Шаранговича и продолжат вести с ним переговоры о новом контракте как с ограниченно свободным агентом.
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«Нью-Джерси Девилз» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам. В их числе оказался беларусский форвард Егор Шарангович.
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