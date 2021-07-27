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Байден объявил о предстоящем завершении боевой миссии США в Ираке

27.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американские войска в Ираке завершат боевую миссию в ближайшие месяцы, заявил президент Джо Байден на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, Байден заявил, что новая роль американских войск в Ираке будет заключаться в «продолжении обучения, оказания помощи, содействия и борьбы с "Исламским государством"».

«Но к концу года мы не будем выполнять боевые задачи», – подчеркнул президент.

Байден не стал говорить, сколько из примерно 2500 американских военнослужащих останутся в Ираке.

В совместном заявлении две страны отметили: «Отношения в области безопасности полностью сведутся к обучению, консультированию, оказанию помощи и обмену разведданными, и к 31 декабря 2021 года в Ираке не будет американских войск, выполняющих боевые задачи».

«Речь идет об изменениях в миссии. Это не отказ от нашего партнерства или от нашего присутствия или тесного взаимодействия с лидерами Ирака», – пояснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перед встречей Байдена и аль-Казыми.

Американские войска в Ираке «способны выполнять множество задач», заявил министр обороны Ллойд Остин группе журналистов на Аляске в субботу.

По словам официальных лиц, акцент по-прежнему будет делаться на том, чтобы не допустить повторения событий семилетней давности, когда «Исламское государство» захватило Мосул и десятки тысяч иностранных бойцов хлынули в Ирак и соседнюю Сирию.

Тогда иракские правительственные силы чуть не потерпели крах, и каждый месяц происходили десятки взрывов, устраиваемых смертниками.

«Мы с самого начала всегда говорили, что никто не собирается объявлять, что "миссия выполнена"», – заявил журналистам высокопоставленный американский чиновник накануне визита премьер-министра Ирака.

«Цель заключается в нанесении окончательного поражения "Исламскому государству", – заявили официальные лица. – Но роль американских сил и коалиционных сил может очень сократиться, они могут уйти на задний план, где мы будем заниматься подготовкой, консультированием, обменом разведданными, помощью с тыловым обеспечением».

Встреча в Белом доме в понедельник прошла на фоне продолжающихся атак на военные позиции США в Ираке, в которых США обвиняют связанных с Ираном ополченцев.

В субботу беспилотник атаковал военную базу в Иракском Курдистане, где размещены американские войска.

Присутствие американских войск вызывает ожесточенные споры в Ираке: одни говорят о необходимости военной поддержки Соединенными Штатами иракских сил безопасности, в то время как другие, включая связанные с Ираном политические группировки, призывают к уходу американских войск.
 
 
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Американские войска в Ираке завершат боевую миссию в ближайшие месяцы, заявил президент Джо Байден на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Мустафой...
 
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