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Доход 19,85% годовых: Беларусбанк предлагает женской аудитории вклад Дамский к приз

27.07.2021 11:45 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Доход 19,85% годовых: Беларусбанк предлагает женской аудитории вклад Дамский к приз
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Итак, Беларусбанк устанавливает следующие годовые процентные ставки по вновь открываемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях «Дамский к@приз», открываемых в рамках Клуба «Леди»:

«Дамский к@приз» (отзывной вклад)

  • на срок 4 месяца14,75% годовых (ставка кредита овернайт Национального банка РБ (далее – СКО НБРБ) плюс 4,5 процентного пункта);
  • по вкладу на срок 7 месяцев15,25% годовых (СКО НБРБ плюс 5 процентных пунктов).

Условия вклада:

Срок хранения

4 месяца

7 месяцев

Первоначальный взнос

от 50 BYN

Годовая процентная ставка

(% годовых)

14,75%

15,25%

Пополнение вклада

до дня наступления последнего месяца хранения

Расходные операции

в пределах капитализированных процентов

Автоматическое перезаключение (пролонгация) на новый срок

не предусмотрено

«Дамский к@приз» (безотзывный вклад)

  • на срок 13 месяцев19,75% годовых (переменная – СКО НБРБ плюс 9,5 процентного пункта);
  • на срок 24 месяца – первые 6 месяцев хранения – 19,65% годовых (фиксированная);
  • начиная с 7-го месяца хранения – 19,85% годовых (переменная – СКО НБРБ плюс 9,6 процентного пункта).

Условия вклада:

Срок хранения

13 месяцев

24 месяца

Первоначальный взнос

от 50 BYN

Годовая процентная ставка (% годовых)

19,75%

в течение первых шести месяцев 19,65%

по истечении первых шести месяцев хранения вклада – 19,85%

Пополнение вклада

до дня наступления последних 12 месяцев хранения

Расходные операции

в пределах капитализированных процентов

Автоматическое перезаключение (пролонгация) на новый срок

не предусмотрено

Переменная годовая процентная ставка изменяется в случае изменения базового показателя со следующего дня после его изменения.

Как открыть вклад

Вклад «Дамский к@приз» – это вклад дистанционного управления. Если Вы являетесь держателем карты или виртуальной карты Беларусбанка, войдите в систему Интернет-банкинг и оформите вклад.

Отметим, что специально для женской аудитории год назад мы разработали новый комплексный продукт – Клуб «Леди», главная цель которого объединить женскую аудиторию с абсолютно разными интересами и предоставить им универсальный финансовый продукт. Визитная карточка Клуба – это сама платежная карточка Visa Gold, которая имеет необычный вертикальный дизайн с эффектом голограммы. На сегодняшний день более 80 000 леди стали ее обладательницами.

Доход 19,85% годовых: Беларусбанк предлагает женской аудитории вклад Дамский к приз

Банк всегда стремится учитывать интересы и потребности всех категорий клиентов, предлагая новые и совершенствуя действующие продукты и сервисы.

Подробную информацию о линейке депозитов и других услугах банка можно получить по телефону Контакт-центра 147, на сайте и в отделениях Беларусбанка.

Доход 19,85% годовых: Беларусбанк предлагает женской аудитории вклад Дамский к приз

Сохранность и возврат вкладов в ОАО «АСБ Беларусбанк» гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

*рекламный материал, УНП 100325912

 
 
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Приятная новость для прекрасной женской аудитории от Беларусбанка. Процентные ставки по вкладам Дамский к приз достигают 19,85% годовых. Предложения по депозитам со...
 
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