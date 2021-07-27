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Доход 19,85% годовых: Беларусбанк предлагает женской аудитории вклад Дамский к приз
Источник материала: Myfin
Итак, Беларусбанк устанавливает следующие годовые процентные ставки по вновь открываемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях «Дамский к@приз», открываемых в рамках Клуба «Леди»:
«Дамский к@приз» (отзывной вклад)
Условия вклада:
«Дамский к@приз» (безотзывный вклад)
Условия вклада:
Переменная годовая процентная ставка изменяется в случае изменения базового показателя со следующего дня после его изменения.
Как открыть вклад
Вклад «Дамский к@приз» – это вклад дистанционного управления. Если Вы являетесь держателем карты или виртуальной карты Беларусбанка, войдите в систему Интернет-банкинг и оформите вклад.
Отметим, что специально для женской аудитории год назад мы разработали новый комплексный продукт – Клуб «Леди», главная цель которого объединить женскую аудиторию с абсолютно разными интересами и предоставить им универсальный финансовый продукт. Визитная карточка Клуба – это сама платежная карточка Visa Gold, которая имеет необычный вертикальный дизайн с эффектом голограммы. На сегодняшний день более 80 000 леди стали ее обладательницами.
Банк всегда стремится учитывать интересы и потребности всех категорий клиентов, предлагая новые и совершенствуя действующие продукты и сервисы.
Подробную информацию о линейке депозитов и других услугах банка можно получить по телефону Контакт-центра 147, на сайте и в отделениях Беларусбанка.
Сохранность и возврат вкладов в ОАО «АСБ Беларусбанк» гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
*рекламный материал, УНП 100325912
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Приятная новость для прекрасной женской аудитории от Беларусбанка. Процентные ставки по вкладам Дамский к приз достигают 19,85% годовых. Предложения по депозитам со...
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