Доход 19,85% годовых: Беларусбанк предлагает женской аудитории вклад Дамский к приз

Источник материала: Myfin



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Итак, Беларусбанк устанавливает следующие годовые процентные ставки по вновь открываемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях «Дамский к@приз», открываемых в рамках Клуба «Леди»:

«Дамский к@приз» (отзывной вклад)

на срок 4 месяца – 14,75% годовых (ставка кредита овернайт Национального банка РБ (далее – СКО НБРБ) плюс 4,5 процентного пункта);

– (ставка кредита овернайт Национального банка РБ (далее – СКО НБРБ) плюс 4,5 процентного пункта); по вкладу на срок 7 месяцев – 15,25% годовых (СКО НБРБ плюс 5 процентных пунктов).

Условия вклада:

Срок хранения 4 месяца 7 месяцев Первоначальный взнос от 50 BYN Годовая процентная ставка (% годовых) 14,75% 15,25% Пополнение вклада до дня наступления последнего месяца хранения Расходные операции в пределах капитализированных процентов Автоматическое перезаключение (пролонгация) на новый срок не предусмотрено

«Дамский к@приз» (безотзывный вклад)

на срок 13 месяцев – 19,75% годовых (переменная – СКО НБРБ плюс 9,5 процентного пункта);

– (переменная – СКО НБРБ плюс 9,5 процентного пункта); на срок 24 месяца – первые 6 месяцев хранения – 19,65% годовых (фиксированная);

– первые 6 месяцев хранения – (фиксированная); начиная с 7-го месяца хранения – 19,85% годовых (переменная – СКО НБРБ плюс 9,6 процентного пункта).

Условия вклада:

Срок хранения 13 месяцев 24 месяца Первоначальный взнос от 50 BYN Годовая процентная ставка (% годовых) 19,75% в течение первых шести месяцев 19,65% по истечении первых шести месяцев хранения вклада – 19,85% Пополнение вклада до дня наступления последних 12 месяцев хранения Расходные операции в пределах капитализированных процентов Автоматическое перезаключение (пролонгация) на новый срок не предусмотрено

Переменная годовая процентная ставка изменяется в случае изменения базового показателя со следующего дня после его изменения.

Как открыть вклад

Вклад «Дамский к@приз» – это вклад дистанционного управления. Если Вы являетесь держателем карты или виртуальной карты Беларусбанка, войдите в систему Интернет-банкинг и оформите вклад.

Отметим, что специально для женской аудитории год назад мы разработали новый комплексный продукт – Клуб «Леди», главная цель которого объединить женскую аудиторию с абсолютно разными интересами и предоставить им универсальный финансовый продукт. Визитная карточка Клуба – это сама платежная карточка Visa Gold, которая имеет необычный вертикальный дизайн с эффектом голограммы. На сегодняшний день более 80 000 леди стали ее обладательницами.





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Сохранность и возврат вкладов в ОАО «АСБ Беларусбанк» гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

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