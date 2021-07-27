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Военные вышли на парад Независимости в Минске под бело-красно-белыми флагами

27.07.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Военные вышли на парад Независимости в Минске под бело-красно-белыми флагами
Демонстрация в честь Дня независимости 27 июля 1992 года. Фото: nn.by
27 июля 1990 года Верховный совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете. В августе 1991 года этот документ получил конституционный статус и до 1996 года именно в этот день в нашей стране официально отмечался День Независимости Беларуси.


Принятие декларации о государственном суверенитете стало началом пути нашей страны к независимости. 25 августа 1991 года Декларация получила статус конституционного закона, на основе которого были внесены изменения и дополнения в Конституцию БССР 1978 года. Это означало, что Беларусь фактически стала независимой, пишет портал Zerkalo.io.

Новая Конституция Беларуси была принята 15 марта 1994 года.



19 сентября 1991 года был принят закон о названии новой республики, которая стала официально называться Республикой Беларусь. Также были приняты новые государственные символы молодой страны: бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».

Военные вышли на парад Независимости в Минске под бело-красно-белыми флагами

Дом правительства в Минске. Фото сделано около 1991−1995 годов. Фото: joyreactor.cc

День Независимости официально отмечался 27 июля с 1991 по 1996 год. После референдума 1996 года Александр Лукашенко перенес этот праздник на 3 июня — дату освобождения Минска от фашистских захватчиков.

А вот как проходила репетиция парада ко Дню Независимости в Минске в 1992 году. Видео публикует Телеграм-канал «Баста!».
 
Теги: Минск
 
 
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31 год назад была принята Декларация о государственном суверенитете Беларуси.
 
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