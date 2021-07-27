|
Военные вышли на парад Независимости в Минске под бело-красно-белыми флагами
Источник материала: UDF
Демонстрация в честь Дня независимости 27 июля 1992 года. Фото: nn.by
Принятие декларации о государственном суверенитете стало началом пути нашей страны к независимости. 25 августа 1991 года Декларация получила статус конституционного закона, на основе которого были внесены изменения и дополнения в Конституцию БССР 1978 года. Это означало, что Беларусь фактически стала независимой, пишет портал
Новая Конституция Беларуси была принята 15 марта 1994 года.
19 сентября 1991 года был принят закон о названии новой республики, которая стала официально называться Республикой Беларусь. Также были приняты новые государственные символы молодой страны: бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».
Дом правительства в Минске. Фото сделано около 1991−1995 годов. Фото: joyreactor.cc
День Независимости официально отмечался 27 июля с 1991 по 1996 год. После референдума 1996 года Александр Лукашенко перенес этот праздник на 3 июня — дату освобождения Минска от фашистских захватчиков.
А вот как проходила репетиция парада ко Дню Независимости в Минске в 1992 году. Видео публикует Телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 год назад была принята Декларация о государственном суверенитете Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)